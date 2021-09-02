Матчи Евро-2020 собрали рекордные 5,2 млрд зрителей

Матчи чемпионата Европы по футболу — 2020 собрали рекордную зрительскую аудиторию по всему миру.

Об этом сообщил официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Зрительская аудитория чемпионата Европы составила рекордные 5,2 млрд.

Финал в среднем посмотрели 328 млн человек, в то время как остальные матчи в среднем — 100 млн человек.

Финальный матч турнира проходил в Лондоне на стадионе «Уэмбли», где встречались сборные Англии и Италии (1:1, пен. 2:3). Это событие стало самым популярным на телевидении Великобритании за 24 года.

Чемпионат Европы состоялся с 11 июня по 11 июля в 11 городах континента.

Ранее «Зенит» обратился к РФС и УЕФА по поводу матча с «Челси».