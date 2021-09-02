Матчи Евро-2020 собрали рекордные 5,2 млрд зрителей

Короткая ссылка
Матчи чемпионата Европы по футболу — 2020 собрали рекордную зрительскую аудиторию по всему миру.
Матчи Евро-2020 собрали рекордные 5,2 млрд зрителей
  • Reuters

Об этом сообщил официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Зрительская аудитория чемпионата Европы составила рекордные 5,2 млрд.

Финал в среднем посмотрели 328 млн человек, в то время как остальные матчи в среднем — 100 млн человек. 

Финальный матч турнира проходил в Лондоне на стадионе «Уэмбли», где встречались сборные Англии и Италии (1:1, пен. 2:3). Это событие стало самым популярным на телевидении Великобритании за 24 года. 

Чемпионат Европы состоялся с 11 июня по 11 июля в 11 городах континента. 

Ранее «Зенит» обратился к РФС и УЕФА по поводу матча с «Челси». 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить