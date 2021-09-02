«Зенит» обратился к РФС и УЕФА по поводу матча с «Челси»

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Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал о переговорах с Российским футбольным союзом (РФС) и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по поводу матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов с лондонским «Челси».
«Зенит» обратился к РФС и УЕФА по поводу матча с «Челси»
  • Reuters

«Зенит» обратился с официальными письмами ко всем футбольным регуляторам — УЕФА, РФС, РПЛ — с просьбой о содействии в разрешении ситуации с участием латиноамериканских игроков клуба в предстоящем матче Лиги чемпионов против «Челси». Мы исходим из убеждения, что все команды должны находиться в равных условиях на поле», — цитирует Медведева «Чемпионат»

Он также отметил, что «Зенит» вынужден отозвать своих латиноамериканских футболистов из расположения сборных. Медведев считает, что матч должны перенести на нейтральное поле или в виде исключения разрешить въезд игроков на территорию Великобритании. 

В связи с пандемией Великобритания запретила въезд на свою территорию гражданам стран, входящих в красный список. 

Ранее «Зенит» попросил вернуть Клаудиньо и Малкома из сборной Бразилии в клуб.

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