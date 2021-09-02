В Татарстане верят, что матч отбора ЧМ-2022 Россия — Словакия удастся провести в Казани

Руководитель пресс-службы главы Татарстана Лилия Галимова заявила, что в республике надеются провести матч седьмого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу между сборными России и Словакии в Казани.

«Планы и готовность провести игру в Казани есть. Главный агроном заявляет, что покрытие к этой дате будет готово и поле будет в порядке. Но с уверенностью сейчас ни о чём нельзя говорить, даже не применительно к футболу», — цитирует Галимову «Бизнес Online».

Матч Россия — Словакия состоится 8 октября. Встреча должна пройти на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало игры — в 21:45 мск.

Ранее сообщалось, что матч отбора ЧМ-2022 Кипр — Россия обслужит испанская бригада арбитров.