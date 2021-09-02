В Татарстане верят, что матч отбора ЧМ-2022 Россия — Словакия удастся провести в Казани

Короткая ссылка
Руководитель пресс-службы главы Татарстана Лилия Галимова заявила, что в республике надеются провести матч седьмого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу между сборными России и Словакии в Казани.
В Татарстане верят, что матч отбора ЧМ-2022 Россия — Словакия удастся провести в Казани
  • Reuters

«Планы и готовность провести игру в Казани есть. Главный агроном заявляет, что покрытие к этой дате будет готово и поле будет в порядке. Но с уверенностью сейчас ни о чём нельзя говорить, даже не применительно к футболу», — цитирует Галимову «Бизнес Online».

Матч Россия — Словакия состоится 8 октября. Встреча должна пройти на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало игры — в 21:45 мск.

Ранее сообщалось, что матч отбора ЧМ-2022 Кипр — Россия обслужит испанская бригада арбитров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить