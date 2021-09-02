В Госдуме прокомментировали слова Лаврова о возможных попытках США красть российских спортсменов

Депутат Государственный думы России Дмитрий Свищёв прокомментировал заявление главы Министерства иностранных дел Сергея Лаврова о том, что США под предлогом допинговых нарушений будут пытаться выкрасть российских спортсменов, которых считают угрозой своим интересам на международных соревнованиях.

«Если Лавров заявляет такие вещи, значит, он владеет какой-то информацией. Год назад американцы заявили, что они могут начать преследовать атлетов, которые уличены в применении допинга. Дыма без огня не бывает. Такие слова нашего министра — плохой знак», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».

Депутат выразил надежду, что международное спортивное сообщество предпримет все меры, чтобы это предотвратить.

«Мы будем защищать любого российского атлета. В России есть уголовное наказание за применение запрещённого препарата. США самим надо разобраться. У них в поликлиниках разрешены препараты, которые запрещены Всемирным антидопинговым агентством. Им надо синхронизировать своё законодательство, а потом навязывать свои законы. Такие вещи допускать нельзя», — сказал он.

В декабре 2020 года президент США Дональд Трамп подписал акт Родченкова о борьбе с допингом. Закон касается уголовного преследования определённых лиц, причастных к международному сговору с целью допингового мошенничества, и требует возмещения ущерба пострадавшим от такого сговора.