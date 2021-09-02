Губерниев высказался о дебюте Карпина в сборной России

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о ничьей сборной России в матче четвёртого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года с Хорватией.

«Мы молодцы. Дебют Карпина скорее удался, чем нет. Он сделал понятную тактику. Я ещё до игры говорил, что шансы против хорватов у нас 60 на 40. В данной ситуации было важно не уступить, мы и не уступили. Сборная Россия проявила себя неплохо. Я преисполнен осторожненького оптимизма. Теперь надо побеждать соперников, которые слабее», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Встреча проходила на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась со счётом 0:0.

Таким образом, сборная России набрала семь очков и расположилась на втором месте в турнирной таблице группы H. Команда Хорватии также с семью очками идёт на первой позиции.

Ранее спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал ничью в матче отбора ЧМ-2022 Россия — Хорватия.