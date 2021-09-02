Пловец Жданов станет знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Паралимпиады

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Двукратный чемпион Паралимпийских игр в Токио по плаванию Роман Жданов станет знаменосцем сборной России на закрытии турнира.
Пловец Жданов станет знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Паралимпиады
  • Reuters

Об этом сообщил ТАСС исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

«Сегодня Роман Жданов был утверждён знаменосцем команды ПКР на церемонии закрытия летних Паралимпийских игр в Токио», — сказал Рожков.

На Паралимпиаде в Токио Жданов выиграл две золотые и одну бронзовую медали в плавании, попутно установив два мировых рекорда.

23-летний спортсмен является четырёхкратным чемпионом мира.

Церемония закрытия Паралимпиады состоится 5 сентября.

Ранее чемпион Паралимпийских игр в Токио Муса Таймазов поделился эмоциями от завоевания золотой медали в метании клаба.

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