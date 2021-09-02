Пловец Жданов станет знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Паралимпиады
- Reuters
Об этом сообщил ТАСС исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.
«Сегодня Роман Жданов был утверждён знаменосцем команды ПКР на церемонии закрытия летних Паралимпийских игр в Токио», — сказал Рожков.
На Паралимпиаде в Токио Жданов выиграл две золотые и одну бронзовую медали в плавании, попутно установив два мировых рекорда.
23-летний спортсмен является четырёхкратным чемпионом мира.
Церемония закрытия Паралимпиады состоится 5 сентября.
Ранее чемпион Паралимпийских игр в Токио Муса Таймазов поделился эмоциями от завоевания золотой медали в метании клаба.