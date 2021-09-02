Пловец Жданов станет знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Паралимпиады

Двукратный чемпион Паралимпийских игр в Токио по плаванию Роман Жданов станет знаменосцем сборной России на закрытии турнира.

Об этом сообщил ТАСС исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

«Сегодня Роман Жданов был утверждён знаменосцем команды ПКР на церемонии закрытия летних Паралимпийских игр в Токио», — сказал Рожков.

На Паралимпиаде в Токио Жданов выиграл две золотые и одну бронзовую медали в плавании, попутно установив два мировых рекорда.

23-летний спортсмен является четырёхкратным чемпионом мира.

Церемония закрытия Паралимпиады состоится 5 сентября.

Ранее чемпион Паралимпийских игр в Токио Муса Таймазов поделился эмоциями от завоевания золотой медали в метании клаба.