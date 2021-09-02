Мутко ответил, почему в российском футболе не стоит отменять лимит на легионеров
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- РИА Новости
«Почему мы всё время говорим только о лимите? Ведь лимит — это только элемент. Да, конечно, мне бы тоже хотелось его отменить, любые ограничения конкуренции — это плохо. Но мы же должны понимать, что у нас уже было «Динамо Португалия», — цитирует Мутко РИА Новости.
Он также добавил, что Россия сможет отказаться от лимита только тогда, когда в стране появится конкурентная среда.
В настоящий момент в РПЛ действует лимит на легионеров по схеме «8 + 17». Каждый клуб может заявить на сезон не более восьми иностранцев.
Ранее министр спорта России Олег Матыцин высказался о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ.