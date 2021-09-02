Мутко ответил, почему в российском футболе не стоит отменять лимит на легионеров

Бывший глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко объяснил, почему не стоит отменять лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Почему мы всё время говорим только о лимите? Ведь лимит — это только элемент. Да, конечно, мне бы тоже хотелось его отменить, любые ограничения конкуренции — это плохо. Но мы же должны понимать, что у нас уже было «Динамо Португалия», — цитирует Мутко РИА Новости.

Он также добавил, что Россия сможет отказаться от лимита только тогда, когда в стране появится конкурентная среда.

В настоящий момент в РПЛ действует лимит на легионеров по схеме «8 + 17». Каждый клуб может заявить на сезон не более восьми иностранцев.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин высказался о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ.