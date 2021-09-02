Сборная Франции не смогла выиграть четыре матча подряд впервые с 2013 года

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Сборная Франции в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1).
Сборная Франции не смогла выиграть четыре матча подряд впервые с 2013 года
  • © REUTERS/Gonzalo Fuentes

Как сообщает Twitter OptaJean, это четвёртый официальный матч сборной Франции подряд, в котором она не может одержать победу. 

На чемпионате Европы французская команда сыграла вничью три игры подряд: с Венгрией (1:1), Португалией (2:2) и Швейцарией (3:3, 4:5 пен.). 

В последний раз сборная Франция выдала подобную неудачную серию в 2013 году, когда не смогла выиграть в пяти матчах подряд. 

В рамках отборочного этапа ЧМ-2022 Франция также сыграет с Украиной в Киеве 5 сентября и 8 сентября — с Финляндией в Лионе.  

Ранее сообщалось, что гол Антуана Гризманна спас Францию от поражения в матче с Боснией и Герцеговиной. 

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