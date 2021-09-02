Карпин отреагировал на ничью с Хорватией в матче отбора ЧМ-2022

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о ничье с национальной командой Хорватии в матче четвёртого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

«Мы пытались показать смелый футбол. Понятно, что быть довольным всем нельзя. Многие вещи ещё не получаются. Но в принципе для первой игры нормально», — сказал Карпин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Также тренер высказался об игре сборной России в нападении.

«Раз не забили, значит что-то не получилось. В принципе неплохо. Минут 30, пока была концентрация и внимание, неплохо взаимодействовали», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась со счётом 0:0.

Таким образом, сборная России набрала семь очков и расположилась на втором месте в турнирной таблице группы H. Команда Хорватии также с семью очками идёт на первой позиции.

Ранее Захарян прокомментировал ничью с Хорватией в матче отбора ЧМ-2022.