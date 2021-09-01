Ван дер Хорн победил на третьем этапе «Тур Бенилюкса»

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Тако ван дер Хорн из команды Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux стал победителем третьего этапа веломногодневки «Тур Бенилюкса».
Ван дер Хорн победил на третьем этапе «Тур Бенилюкса»
  • Reuters

Голландский спортсмен показал лучшее время дня с результатом 3 часа 40 минут 23 секунды.

Второе место занял датчанин Матиас Йоргенсен (Movistar). Третье — австралиец Люк Дарбридж (BikeExchange).

Швейцарец Штефан Биссеггер (EF Education-Nippo) возглавляет общий зачёт (7 часов 24 минуты 55 секунд). Вторым идёт датчанин Каспер Асгрин (Deceuninck-Quick Step; +19 секунд), третьим — Штефан Кюнг (+20).

Ранее сообщалось, что россиянин Александр Власов из команды Astana попал в завал на этапе престижной шоссейной веломногодневки «Вуэльта Испании».

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