Российский велогонщик Власов вылетел с трассы на этапе «Вуэльты»

Россиянин Александр Власов из команды Astana попал в завал на этапе престижной шоссейной веломногодневки «Вуэльта Испании».

Инцидент произошёл за 50 км до финиша 17-го этапа.

🏁 Etapa 17 - Stage 17 | #LaVuelta21



💥 @Oddeiking, al suelo con el piso mojado en el descenso de Collada Llomena



❤️The leader goes down in the descent, some crashes in the bunch



👉https://t.co/zqaO4Bw62Kpic.twitter.com/Tg0iAwtLBa — La Vuelta (@lavuelta) September 1, 2021

Участники соревнований не справились с управлением при спуске на резком повороте. Стоит отметить, что трасса на этом участке была довольно скользкой из-за дождя.

Россиянину понадобилось некоторое время, чтобы прийти в себя после падения. В итоге Власов финишировал 79-м.

Победу в гонке одержал словенец Примож Роглич (Jumbo-Vism). Второе место занял его партнёр по команде американец Сепп Кусс. Третьим финишировал колумбиец Мигель Анхель Лопес (Movistar).

Ранее российский велогонщик Руслан Кузнецов завоевал золотую медаль на летних Паралимпийских играх в Токио.