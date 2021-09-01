Российский велогонщик Власов вылетел с трассы на этапе «Вуэльты»

Короткая ссылка
Россиянин Александр Власов из команды Astana попал в завал на этапе престижной шоссейной веломногодневки «Вуэльта Испании».
Российский велогонщик Власов вылетел с трассы на этапе «Вуэльты»
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Инцидент произошёл за 50 км до финиша 17-го этапа.

Участники соревнований не справились с управлением при спуске на резком повороте. Стоит отметить, что трасса на этом участке была довольно скользкой из-за дождя.

Россиянину понадобилось некоторое время, чтобы прийти в себя после падения. В итоге Власов финишировал 79-м.

Победу в гонке одержал словенец Примож Роглич (Jumbo-Vism). Второе место занял его партнёр по команде американец Сепп Кусс. Третьим финишировал колумбиец Мигель Анхель Лопес (Movistar).

Ранее российский велогонщик Руслан Кузнецов завоевал золотую медаль на летних Паралимпийских играх в Токио.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить