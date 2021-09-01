Российский велогонщик Власов вылетел с трассы на этапе «Вуэльты»
- © Алексей Филиппов
- РИА Новости
Инцидент произошёл за 50 км до финиша 17-го этапа.
🏁 Etapa 17 - Stage 17 | #LaVuelta21— La Vuelta (@lavuelta) September 1, 2021
💥 @Oddeiking, al suelo con el piso mojado en el descenso de Collada Llomena
❤️The leader goes down in the descent, some crashes in the bunch
👉https://t.co/zqaO4Bw62Kpic.twitter.com/Tg0iAwtLBa
Участники соревнований не справились с управлением при спуске на резком повороте. Стоит отметить, что трасса на этом участке была довольно скользкой из-за дождя.
Россиянину понадобилось некоторое время, чтобы прийти в себя после падения. В итоге Власов финишировал 79-м.
Победу в гонке одержал словенец Примож Роглич (Jumbo-Vism). Второе место занял его партнёр по команде американец Сепп Кусс. Третьим финишировал колумбиец Мигель Анхель Лопес (Movistar).
Ранее российский велогонщик Руслан Кузнецов завоевал золотую медаль на летних Паралимпийских играх в Токио.