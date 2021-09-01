В «Спартаке» полностью поддерживают трансфер Кофрие
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«Кофрие пользуется полной поддержкой клуба и команды — тут даже нечего обсуждать. Вообще спекуляции вокруг этой сделки, которая, кстати, была совершена без участия российских агентов, затянулись», — цитирует Зеленова «Спорт-Экспресс».
Он добавил, что нужно дождаться, пока футболист выйдет на поле и покажет себя.
Франко Камоцци, бывший советник и консультант владельца «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковал генерального директора красно-белых Евгения Мележикова за слова в адрес Кофрие. Он заявил, что трансфер футболиста может быть ошибкой для «Спартака».
По итогам десяти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице, набрав семь очков.
Ранее в «Спартаке» прокомментировали уход защитника Алекса Крала в «Вест Хэм» словами Гвардиолы.