В «Спартаке» полностью поддерживают трансфер Кофрие

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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался по поводу приобретения защитника Максимилиано Кофрие.
В «Спартаке» полностью поддерживают трансфер Кофрие
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«Кофрие пользуется полной поддержкой клуба и команды — тут даже нечего обсуждать. Вообще спекуляции вокруг этой сделки, которая, кстати, была совершена без участия российских агентов, затянулись», — цитирует Зеленова «Спорт-Экспресс»

Он добавил, что нужно дождаться, пока футболист выйдет на поле и покажет себя. 

Франко Камоцци, бывший советник и консультант владельца «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковал генерального директора красно-белых Евгения Мележикова за слова в адрес Кофрие. Он заявил, что трансфер футболиста может быть ошибкой для «Спартака». 

По итогам десяти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице, набрав семь очков. 

Ранее в «Спартаке» прокомментировали уход защитника Алекса Крала в «Вест Хэм» словами Гвардиолы.

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