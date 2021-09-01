Легкоатлетка Иванова завоевала серебряную медаль Паралимпиады

Российская легкоатлетка завоевала серебро Паралимпийских игр в Токио в забеге на 100 м в классе Т36.

Иванова преодолела дистанцию за 14,60 секунды, уступив лишь китаянке Юцинь Ши. Представительница Китая установила новый мировой рекорд с результатом 13,61 секунды.

Третье место заняла новозеландка Даниэль Айчисон.

В настоящий момент сборная России находится на третьей позиции в медальном зачёте, выиграв 29 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых медалей.

Ранее сообщалось, что российский пловец Андрей Калина выиграл золотую медаль Паралимпийских игр в Токио на дистанции 200 м комплексом в классе SM9.