Легкоатлетка Иванова завоевала серебряную медаль Паралимпиады
- Reuters
Иванова преодолела дистанцию за 14,60 секунды, уступив лишь китаянке Юцинь Ши. Представительница Китая установила новый мировой рекорд с результатом 13,61 секунды.
Третье место заняла новозеландка Даниэль Айчисон.
В настоящий момент сборная России находится на третьей позиции в медальном зачёте, выиграв 29 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых медалей.
Ранее сообщалось, что российский пловец Андрей Калина выиграл золотую медаль Паралимпийских игр в Токио на дистанции 200 м комплексом в классе SM9.