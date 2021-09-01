Четверо российских бойцов погибли в результате ДТП

Российские спортсмены погибли в дорожно-транспортном происшествии на трассе Волгоград — Москва.

Жертвами аварии стали спортсмены, которые занимались единоборствами: призёр чемпионата России по кикбоксингу Табриз Исмаилов, мастер спорта по грэпплингу Аманат Хамзин, тренер по боксу Валерий Костюк, мастер спорта по рукопашному бою и мастер спорта по жиму лёжа Виктор Костюк. Они принимали участие во всероссийских соревнованиях по универсальному бою, которые проходили в Твери, сообщает «Комсомольская правда».

По дороге с соревнований они врезались в мусоровоз. Трое погибли на месте, а четвёртый — в районной больнице.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов поддержал российского бойца смешанных единоборств (MMA) Ислама Махачева перед боем с бразильцем Рафаэлем дос Аньосом.