Четверо российских бойцов погибли в результате ДТП

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Российские спортсмены погибли в дорожно-транспортном происшествии на трассе Волгоград — Москва.
Четверо российских бойцов погибли в результате ДТП
  • РИА Новости

Жертвами аварии стали спортсмены, которые занимались единоборствами: призёр чемпионата России по кикбоксингу Табриз Исмаилов, мастер спорта по грэпплингу Аманат Хамзин, тренер по боксу Валерий Костюк, мастер спорта по рукопашному бою и мастер спорта по жиму лёжа Виктор Костюк. Они принимали участие во всероссийских соревнованиях по универсальному бою, которые проходили в Твери, сообщает «Комсомольская правда».

По дороге с соревнований они врезались в мусоровоз. Трое погибли на месте, а четвёртый — в районной больнице.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов поддержал российского бойца смешанных единоборств (MMA) Ислама Махачева перед боем с бразильцем Рафаэлем дос Аньосом. 

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