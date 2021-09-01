Гризманн на правах аренды перешёл из «Барселоны» в «Атлетико»
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Об сообщил официальный Twitter «Атлетико». До закрытия трансферного окна стороны успели договориться об аренде футболиста.
В 2019 году «Барселона» купила Гризманна у «Атлетико» за €120 млн.
В минувшем сезоне 30-летний нападающий принял участие в 36 матчах испанской Примеры, в которых забил 13 мячей и отдал семь результативных передач.
Цвета «Атлетико» Гризманн защищал с 2014 по 2019 год. Вместе с мадридской командой он выиграл Лигу Европы, Суперкубки Испании и УЕФА, а также доходил до финала Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет заключить сделку по обмену Гризманна на португальского форварда «Атлетико» Жоау Феликса.