Гризманн на правах аренды перешёл из «Барселоны» в «Атлетико»

Французский нападающий каталонской «Барселоны» Антуан Гризманн проведёт следующий сезон в мадридском «Атлетико» на правах аренды.

Об сообщил официальный Twitter «Атлетико». До закрытия трансферного окна стороны успели договориться об аренде футболиста.

В 2019 году «Барселона» купила Гризманна у «Атлетико» за €120 млн.

В минувшем сезоне 30-летний нападающий принял участие в 36 матчах испанской Примеры, в которых забил 13 мячей и отдал семь результативных передач.

Цвета «Атлетико» Гризманн защищал с 2014 по 2019 год. Вместе с мадридской командой он выиграл Лигу Европы, Суперкубки Испании и УЕФА, а также доходил до финала Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет заключить сделку по обмену Гризманна на португальского форварда «Атлетико» Жоау Феликса.