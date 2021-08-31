RMC: «Барселона» хочет обменять Гризманна на Феликса из «Атлетико»
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Стороны ведут переговоры, но в «Атлетико» не уверены в желании Феликса покинуть клуб, сообщает RMC.
В 2019 году 21-летний Феликс перешёл в мадридский клуб из лиссабонской «Бенфики» за €127 млн. В минувшем сезоне он сыграл 31 матч в чемпионате Испании, в котором забил семь мячей.
30-летний Гризманн выступает за «Барселону» с 2019 года. Он перешёл в каталонский клуб из «Атлетико». В прошлом сезоне нападающий принял участие в 36 матчах Примеры и забил 13 мячей.
Ранее сообщалось, что «Барселона» обыграла «Хетафе» в матче третьего тура Примеры.