RMC: «Барселона» хочет обменять Гризманна на Феликса из «Атлетико»

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Каталонская «Барселона» хочет заключить сделку по обмену французского нападающего Антуана Гризманна на португальского форварда мадридского «Атлетико» Жоау Феликса.
RMC: «Барселона» хочет обменять Гризманна на Феликса из «Атлетико»
  • © AFP7/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Стороны ведут переговоры, но в «Атлетико» не уверены в желании Феликса покинуть клуб, сообщает RMC. 

В 2019 году 21-летний Феликс перешёл в мадридский клуб из лиссабонской «Бенфики» за €127 млн. В минувшем сезоне он сыграл 31 матч в чемпионате Испании, в котором забил семь мячей. 

30-летний Гризманн выступает за «Барселону» с 2019 года. Он перешёл в каталонский клуб из «Атлетико». В прошлом сезоне нападающий принял участие в 36 матчах Примеры и забил 13 мячей. 

Ранее сообщалось, что «Барселона» обыграла «Хетафе» в матче третьего тура Примеры. 

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