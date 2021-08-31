Мележиков: у «Спартака» есть кандидаты на должность спортивного директора
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«Кандидаты есть. Выбран даже приоритетный вариант. Это действующий сотрудник одного из клубов», — цитирует Мележикова «Чемпионат».
Он также сообщил, что «Спартак» в качестве спортивного директора рассматривает иностранного специалиста.
Бывший спортивный директор клуба Дмитрий Попов покинул «Спартак» из-за давления со стороны супруги владельца красно-белых Заремы Салиховой.
Ранее Мележиков заявил, что красно-белые были близки к подписанию статусного футболиста.