В «Спартаке» заявили, что вели переговоры с известным футболистом

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что красно-белые были близки к подписанию статусного футболиста.

«Мы вели переговоры с возрастным и статусным игроком, у которого оставался год до окончания контракта. Трансферная стоимость — €20 млн, но нам предложили за восемь. Правда, он и зарплату попросил €4 млн. Это иностранец», — передаёт слова Мележикова «Чемпионат».

Он добавил, что не будет называть фамилию футболиста.

Ранее СМИ сообщали, что этим футболистом может быть полузащитник французского «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария. Он подходит под описание игрока, о котором говорил Мележиков.

По итогам шести туров Российской премьер-лиги «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице, набрав семь очков. Московский клуб вылетел из Лиги чемпионов, проиграв «Бенфике» в двух матчах с общим счётом 0:4.

Ранее Мележиков заявил, что защитник красно-белых Самуэль Жиго останется в «Спартаке».