В «Спартаке» заявили, что вели переговоры с известным футболистом
- Reuters
«Мы вели переговоры с возрастным и статусным игроком, у которого оставался год до окончания контракта. Трансферная стоимость — €20 млн, но нам предложили за восемь. Правда, он и зарплату попросил €4 млн. Это иностранец», — передаёт слова Мележикова «Чемпионат».
Он добавил, что не будет называть фамилию футболиста.
Ранее СМИ сообщали, что этим футболистом может быть полузащитник французского «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария. Он подходит под описание игрока, о котором говорил Мележиков.
По итогам шести туров Российской премьер-лиги «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице, набрав семь очков. Московский клуб вылетел из Лиги чемпионов, проиграв «Бенфике» в двух матчах с общим счётом 0:4.
Ранее Мележиков заявил, что защитник красно-белых Самуэль Жиго останется в «Спартаке».