В «Спартаке» подтвердили, что Жиго останется в клубе
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«Жиго остаётся в «Спартаке». Мы были вынуждены готовить себя к уходу Самуэля, но это в прошлом. Говорю спасибо самому Самуэлю и его агенту. Предложение от «Торино» мы отклонили», — цитирует Мележикова «Спорт-Экспресс».
Соглашение между «Спартаком» и Жиго действует до конца сезона-2021/22.
27-летний защитник присоединился к московскому клубу в 2018 году. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Жиго сыграл в шести матчах, в которых отметился одной результативной передачей.
Ранее сообщалось, что полузащитник Алекс Крал перейдёт в лондонский «Вест Хэм Юнайтед».