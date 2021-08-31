В «Спартаке» подтвердили, что Жиго останется в клубе

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что защитник красно-белых Самуэль Жиго останется в столичном клубе.

«Жиго остаётся в «Спартаке». Мы были вынуждены готовить себя к уходу Самуэля, но это в прошлом. Говорю спасибо самому Самуэлю и его агенту. Предложение от «Торино» мы отклонили», — цитирует Мележикова «Спорт-Экспресс».

Соглашение между «Спартаком» и Жиго действует до конца сезона-2021/22.

27-летний защитник присоединился к московскому клубу в 2018 году. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Жиго сыграл в шести матчах, в которых отметился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что полузащитник Алекс Крал перейдёт в лондонский «Вест Хэм Юнайтед».