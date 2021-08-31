В «Спартаке» подтвердили переход Крала в «Вест Хэм»

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Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что чешский полузащитник Алекс Крал скоро станет игроком «Вест Хэм Юнайтед».
В «Спартаке» подтвердили переход Крала в «Вест Хэм»
  • РИА Новости

«Крал уходит, он сейчас проходит медобследование. Это платная аренда с обязательным выкупом», — цитирует Мележикова «Чемпионат».

Он добавил, что чешским полузащитником интересовались «Аталанта» и «Сассуоло». Но футболист и клуб остановились на «Вест Хэме», поскольку это устраивало всех.

В нынешнем сезоне Крал провёл за москвичей пять матчей и отметился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» арендует Крала у «Спартака» с обязательством выкупа за €14 млн.

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