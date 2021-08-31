В «Спартаке» подтвердили переход Крала в «Вест Хэм»
- РИА Новости
«Крал уходит, он сейчас проходит медобследование. Это платная аренда с обязательным выкупом», — цитирует Мележикова «Чемпионат».
Он добавил, что чешским полузащитником интересовались «Аталанта» и «Сассуоло». Но футболист и клуб остановились на «Вест Хэме», поскольку это устраивало всех.
В нынешнем сезоне Крал провёл за москвичей пять матчей и отметился одной результативной передачей.
Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» арендует Крала у «Спартака» с обязательством выкупа за €14 млн.