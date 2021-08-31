Тарьей Бё заявил, что пока не готов полноценно тренироваться

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Олимпийский чемпион по биатлону Тарьей Бё рассказал, что не провёл ни одной тренировки после инцидента с падением на шоу-гонке «Сити Биатлон».
Тарьей Бё заявил, что пока не готов полноценно тренироваться
  • Reuters

«Я устал, у меня мало энергии. Я не готов полноценно тренироваться, поэтому пока на диване. Как моя голова после сотрясения мозга? Я всё ещё умён, но состояние не на максимуме. У меня нет сил, чтобы заниматься спортом», — цитирует Бё TV2

Он также добавил, что переживает из-за отсутствия тренировок в период подготовки к олимпийскому сезону. 

После падения у 33-летнего биатлониста было диагностировано сотрясение мозга и многочисленные ссадины на теле. 

Тарьей Бё является одиннадцатикратным чемпионом мира, а также самым молодым обладателем «Большого хрустального глобуса». 

Ранее биатлонистка Ольга Абрамова заявила, что ей не стыдно выступать за сборную Украины. 

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