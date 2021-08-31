Тарьей Бё заявил, что пока не готов полноценно тренироваться

Олимпийский чемпион по биатлону Тарьей Бё рассказал, что не провёл ни одной тренировки после инцидента с падением на шоу-гонке «Сити Биатлон».

«Я устал, у меня мало энергии. Я не готов полноценно тренироваться, поэтому пока на диване. Как моя голова после сотрясения мозга? Я всё ещё умён, но состояние не на максимуме. У меня нет сил, чтобы заниматься спортом», — цитирует Бё TV2.

Он также добавил, что переживает из-за отсутствия тренировок в период подготовки к олимпийскому сезону.

После падения у 33-летнего биатлониста было диагностировано сотрясение мозга и многочисленные ссадины на теле.

Тарьей Бё является одиннадцатикратным чемпионом мира, а также самым молодым обладателем «Большого хрустального глобуса».

Ранее биатлонистка Ольга Абрамова заявила, что ей не стыдно выступать за сборную Украины.