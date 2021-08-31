Главный тренер сборной Хорватии заявил, что Влашич готов к матчу с Россией

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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич рассказал о готовности полузащитника Николы Влашича к матчу с командой России в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
Главный тренер сборной Хорватии заявил, что Влашич готов к матчу с Россией
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Никола вчера присоединился к нам в Москве. До этого он занимался своим трансфером. Он готов к игре», — передаёт слова Далича «Чемпионат»

Он также добавил, что в будущем Влашича ждут ещё более интересные трансферы. 

1 сентября Хорватия сыграет с Россией в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 21:45 мск. 

Ранее сообщалось, что агент Николы Влашича прокомментировал переход футболиста в «Вест Хэм Юнайтед». 

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