Главный тренер сборной Хорватии заявил, что Влашич готов к матчу с Россией
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- РИА Новости
«Никола вчера присоединился к нам в Москве. До этого он занимался своим трансфером. Он готов к игре», — передаёт слова Далича «Чемпионат».
Он также добавил, что в будущем Влашича ждут ещё более интересные трансферы.
1 сентября Хорватия сыграет с Россией в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 21:45 мск.
Ранее сообщалось, что агент Николы Влашича прокомментировал переход футболиста в «Вест Хэм Юнайтед».