Главный тренер сборной Хорватии заявил, что Влашич готов к матчу с Россией

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич рассказал о готовности полузащитника Николы Влашича к матчу с командой России в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

«Никола вчера присоединился к нам в Москве. До этого он занимался своим трансфером. Он готов к игре», — передаёт слова Далича «Чемпионат».

Он также добавил, что в будущем Влашича ждут ещё более интересные трансферы.

1 сентября Хорватия сыграет с Россией в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 21:45 мск.

Ранее сообщалось, что агент Николы Влашича прокомментировал переход футболиста в «Вест Хэм Юнайтед».