Карпин: капитаном сборной России может выйти и Захарян
- РИА Новости
«Мы все капитаны. Георгий сказал про футболистов, которые сыграли 50—70 матчей, а я говорю, что капитаном может выйти и Захарян. Почему нет? Все должны, все могут — и все будут», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».
1 сентября сборная России проведёт матч с Хорватией в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 21:45 мск.
Сборная России в рамках отборочного турнира также сыграет с Кипром в Никосии 4 сентября и 7 сентября — с Мальтой в Москве.
Ранее защитник сборной России Георгий Джикия заявил, что у сборной России будет несколько капитанов.