Карпин: капитаном сборной России может выйти и Захарян

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился своим мнением по поводу выбора капитана национальной команды на отборочные матчи чемпионата мира по футболу 2022 года.

«Мы все капитаны. Георгий сказал про футболистов, которые сыграли 50—70 матчей, а я говорю, что капитаном может выйти и Захарян. Почему нет? Все должны, все могут — и все будут», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

1 сентября сборная России проведёт матч с Хорватией в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 21:45 мск.

Сборная России в рамках отборочного турнира также сыграет с Кипром в Никосии 4 сентября и 7 сентября — с Мальтой в Москве.

Ранее защитник сборной России Георгий Джикия заявил, что у сборной России будет несколько капитанов.