Карпин: если голкипер ошибётся, то виноват буду я

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о работе с вратарями национальной команды.

«Что касается решения по вратарям и того, что Кафанов будет принимать решение по основному вратарю, то если голкипер ошибётся, то виноват буду я. Потому что я сверху», — передаёт слова Карпина «Чемпионат».

Он также отметил, что с голкиперами на 80% работает тренер вратарей, который лучше понимает их психологию.

1 сентября сборная России проведёт матч с Хорватией в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 21:45 мск.

Сборная России в рамках отборочного турнира также сыграет с Кипром в Никосии 4 сентября и с Мальтой в Москве 7 сентября.

Ранее защитник сборной России Георгий Джикия рассказал об ожиданиях от матча с Хорватией.