Карпин: если голкипер ошибётся, то виноват буду я

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о работе с вратарями национальной команды.
Карпин: если голкипер ошибётся, то виноват буду я
  • РИА Новости

«Что касается решения по вратарям и того, что Кафанов будет принимать решение по основному вратарю, то если голкипер ошибётся, то виноват буду я. Потому что я сверху», — передаёт слова Карпина «Чемпионат»

Он также отметил, что с голкиперами на 80% работает тренер вратарей, который лучше понимает их психологию. 

1 сентября сборная России проведёт матч с Хорватией в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 21:45 мск. 

Сборная России в рамках отборочного турнира также сыграет с Кипром в Никосии 4 сентября и с Мальтой в Москве 7 сентября. 

Ранее защитник сборной России Георгий Джикия рассказал об ожиданиях от матча с Хорватией. 

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