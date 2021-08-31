ТАСС: Фигуристка Талалайкина не поставила в известность своих тренеров о переходе в сборную Италии
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- РИА Новости
Об этом сообщил ТАСС. Фигуристка не уведомила своих тренеров Романа Усатова и Евгению Рукавицыну о желании выступать за команду Италии.
19-летняя Талалайкина приняла решение кататься за сборную Италии. Она является бронзовой медалисткой Кубка России 2020 года.
Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие в благотворительном хоккейном матче петербургского СКА.