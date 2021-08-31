ТАСС: Фигуристка Талалайкина не поставила в известность своих тренеров о переходе в сборную Италии

Российская фигуристка Мария Талалайкина не сообщила тренерскому штабу о своих планах выступать за сборную Италии.

Об этом сообщил ТАСС. Фигуристка не уведомила своих тренеров Романа Усатова и Евгению Рукавицыну о желании выступать за команду Италии.

19-летняя Талалайкина приняла решение кататься за сборную Италии. Она является бронзовой медалисткой Кубка России 2020 года.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие в благотворительном хоккейном матче петербургского СКА.