ТАСС: Фигуристка Талалайкина не поставила в известность своих тренеров о переходе в сборную Италии

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Российская фигуристка Мария Талалайкина не сообщила тренерскому штабу о своих планах выступать за сборную Италии.
ТАСС: Фигуристка Талалайкина не поставила в известность своих тренеров о переходе в сборную Италии
  • © РИА Новости / Александр Вильф
  • РИА Новости

Об этом сообщил ТАСС. Фигуристка не уведомила своих тренеров Романа Усатова и Евгению Рукавицыну о желании выступать за команду Италии. 

19-летняя Талалайкина приняла решение кататься за сборную Италии. Она является бронзовой медалисткой Кубка России 2020 года. 

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие в благотворительном хоккейном матче петербургского СКА.

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