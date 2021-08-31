«РБК-Спорт»: «Матч ТВ» сделал улучшенное предложение по правам на показ РПЛ

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«Газпром-Медиа Холдинг», владеющий телеканалом «Матч», сделал предложение по медиаправам на Российскую премьер-лигу (РПЛ) на существенно улучшенных условиях.
«РБК-Спорт»: «Матч ТВ» сделал улучшенное предложение по правам на показ РПЛ
  • РИА Новости

Как сообщает «РБК-Спорт», на прошлой неделе прошло заочное бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС), где было принято решение создать рабочую группу при комитете по маркетингу, которая должна оперативно проанализировать имеющиеся возможности для увеличения стоимости коммерческих прав всех лиг.

Отмечается, что «Матч ТВ» сделал предложение после консультаций с представителями рабочей группы РФС и РПЛ.

По текущему контракту лига зарабатывает от «Матч ТВ» около 1,7 млрд рублей в год.

Ранее сообщалось, что клубы РПЛ поддержат реформу Hypercube, если «Матч ТВ» увеличит ТВ-контракт до €175 млн в год.

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