Отец Влашича отреагировал на уход сына из ЦСКА

Короткая ссылка
Йошко Влашич, отец хорватского полузащитника Николы Влашича, поделился мнением о переходе сына в лондонский «Вест Хэм Юнайтед».
Отец Влашича отреагировал на уход сына из ЦСКА
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Самое главное во всей этой истории — я наконец вижу улыбку Николы. Это дорогого стоит! Да, в последний месяц было непросто, но сейчас он спокоен», — цитирует Йошко Влашича Sportske Novosti.

По мнению отца полузащитника, в «Вест Хэме» большое количество хороших футболистов, поэтому единственной гарантией прогресса является ежедневная работа на тренировках.

«Я рад, что Никола с Мойесом», — сказал он.

Никола Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из ливерпульского «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м московский клуб выкупил полузащитника за €15,7 млн. В прошедшем сезоне хорват провёл 26 матчей в Российской премьер-лиге, забил 11 мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Влашич подписал шестилетний контракт с «Вест Хэмом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить