Отец Влашича отреагировал на уход сына из ЦСКА

Йошко Влашич, отец хорватского полузащитника Николы Влашича, поделился мнением о переходе сына в лондонский «Вест Хэм Юнайтед».

«Самое главное во всей этой истории — я наконец вижу улыбку Николы. Это дорогого стоит! Да, в последний месяц было непросто, но сейчас он спокоен», — цитирует Йошко Влашича Sportske Novosti.

По мнению отца полузащитника, в «Вест Хэме» большое количество хороших футболистов, поэтому единственной гарантией прогресса является ежедневная работа на тренировках.

«Я рад, что Никола с Мойесом», — сказал он.

Никола Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из ливерпульского «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м московский клуб выкупил полузащитника за €15,7 млн. В прошедшем сезоне хорват провёл 26 матчей в Российской премьер-лиге, забил 11 мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Влашич подписал шестилетний контракт с «Вест Хэмом».