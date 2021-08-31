«Ювентус» выступил с заявлением об уходе Роналду

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Пресс-служба туринского «Ювентуса» выступила с заявлением по поводу ухода португальского нападающего Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».
«Ювентус» выступил с заявлением об уходе Роналду
  • Reuters

«В тот июльский день, когда Роналду прибыл в Италию, в воздухе витало электричество великих событий, которые все будут помнить на протяжении многих лет. Болельщики клуба приветствовали Криштиану как короля, с нетерпением ожидая увидеть нападающего на поле и поддержать его. Они были готовы прожить прекрасную историю, она таковой и получилась», — говорится в заявлении на сайте «Ювентуса».

В туринском клубе отметили несколько событий, которые оставили незабываемые впечатления.

«Первая прогулка в Вильяр-Перосе, первая официальная игра в Вероне против «Кьево», первый забитый мяч, первый крик «Си!». Затем первые кубки: первый Суперкубок, первый чемпионат, первый Кубок Италии и титул лучшего бомбардира. И голы. Много голов», — написала пресс-служба туринского клуба.

В клубе отметили, что Роналду стал первым футболистом в истории «Ювентуса», который забил не менее 100 мячей во всех турнирах за первые три сезона в команде.

«С момента прихода Криштиану в Серию А он забил 81 мяч — это как минимум на десять мячей больше, чем кто-либо другой за эти несколько сезонов. Кроме того, он стал первым футболистом, ставшим лучшим бомбардиром Серии А, испанской Примеры и Английской премьер-лиги», — написано в заявлении.

В «Ювентусе» добавили, что у каждого есть свой особый момент в памяти, связанный с Роналду.

«У каждого есть общие эмоции, которые не нужно стирать, каждый всегда будет помнить, что он чувствовал, идя вместе с Роналду по этому участку жизненного и футбольного пути. Сегодня контракт, рождённый 10 июля 2018 года, расторгнут, но то, что происходило, осталось в памяти. И это было невероятное путешествие», — подытожили в клубе.

36-летний Роналду выступал за «Ювентус» с 2018 года. В минувшем сезоне португалец забил 29 мячей и стал лучшим бомбардиром итальянской Серии А. Его контракт с «Ювентусом» был рассчитан до 30 июня 2022 года.

В 2009 году Роналду перешёл из МЮ в «Реал». В августе 2021-го португалец вернулся в «Юнайтед».

Ранее сообщалось, что Роналду успешно прошёл медобследование в «Манчестер Юнайтед».

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