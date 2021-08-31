Россиянин Котуков завоевал бронзу Паралимпиады в прыжках в длину
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В финале соревнований категорий T46 и Т47 по прыжкам в длину россиянин показал результат 7,34 метра.
Золотую медаль выиграл Робиэль Соль Сервантес из Кубы, установив новый паралимпийский рекорд с результатом 7,46 метра.
Серебро — у американца Родерика Таунсенда (7,43 метра).
Таким образом, Котуков принёс сборной России 35-ю бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио.
На данный момент российская сборная расположилась на третьем месте медального зачёта с 21 золотой, 11 серебряными и 35 бронзовыми медалями.
Ранее сообщалось, что российский легкоатлет Фёдор Рудаков завоевал бронзовую медаль Паралимпиады.