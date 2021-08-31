Россиянин Котуков завоевал бронзу Паралимпиады в прыжках в длину

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Российский легкоатлет Никита Котуков завоевал бронзовую медаль летних Паралимпийских игр в Токио.
Россиянин Котуков завоевал бронзу Паралимпиады в прыжках в длину
  • © REUTERS/Athit Perawongmetha

В финале соревнований категорий T46 и Т47 по прыжкам в длину россиянин показал результат 7,34 метра.

Золотую медаль выиграл Робиэль Соль Сервантес из Кубы, установив новый паралимпийский рекорд с результатом 7,46 метра.

Серебро — у американца Родерика Таунсенда (7,43 метра).

Таким образом, Котуков принёс сборной России 35-ю бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио.

На данный момент российская сборная расположилась на третьем месте медального зачёта с 21 золотой, 11 серебряными и 35 бронзовыми медалями.

Ранее сообщалось, что российский легкоатлет Фёдор Рудаков завоевал бронзовую медаль Паралимпиады.

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