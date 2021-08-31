Россиянин Рудаков выиграл бронзу на Паралимпиаде в беге
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В финальном беге на дистанции 1500 м для слепых и слабовидящих россиянин показал третий результат.
Золотую медаль выиграл Ельцин Жак из Бразилии, установив мировой рекорд с результатом 3 минуты 57,60 секунды.
Серебро — у японца Синя Вада.
Таким образом, Рудаков принёс сборной России 34-ю бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио.
На данный момент российская сборная расположилась на третьем месте медального зачёта с 21 золотой, 11 серебряными и 34 бронзовыми медалями.
Ранее российский велогонщик Михаил Асташов завоевал золотую медаль на Паралимпиаде в Токио.