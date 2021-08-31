Российский велогонщик Асташов завоевал второе золото на Паралимпиаде
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В финальном заезде шоссейной гонки с раздельным стартом россиянин преодолел дистанцию в 16 км, показав результат 24 минуты 53,37 секунды.
Золотую медаль завоевал Аарон Кит из США с результатом 24 минуты 55,40 секунды.
Бронза — у немца Михаэля Тойбера (24 минуты 58,67 секунды) из Германии.
Таким образом, Асташов принёс сборной России 21-ю золотую медаль Паралимпийских игр в Токио.
На данный момент российская сборная расположилась на третьем месте медального зачёта с 21 золотой, 11 серебряными и 33 бронзовыми медалями.
Ранее сообщалось, что россиянин Кулятин выиграл золото Паралимпиады в беге.