Российский велогонщик Асташов завоевал второе золото на Паралимпиаде

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Российский велогонщик Михаил Асташов завоевал золотую медаль на летних Паралимпийских играх в Токио.
Российский велогонщик Асташов завоевал второе золото на Паралимпиаде
  • © REUTERS/Issei Kato

В финальном заезде шоссейной гонки с раздельным стартом россиянин преодолел дистанцию в 16 км, показав результат 24 минуты 53,37 секунды.

Золотую медаль завоевал Аарон Кит из США с результатом 24 минуты 55,40 секунды.

Бронза — у немца Михаэля Тойбера (24 минуты 58,67 секунды) из Германии.

Таким образом, Асташов принёс сборной России 21-ю золотую медаль Паралимпийских игр в Токио.

На данный момент российская сборная расположилась на третьем месте медального зачёта с 21 золотой, 11 серебряными и 33 бронзовыми медалями.

Ранее сообщалось, что россиянин Кулятин выиграл золото Паралимпиады в беге.

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