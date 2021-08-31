Россиянин Кулятин выиграл золото Паралимпиады в беге

Российский легкоатлет Антон Кулятин завоевал золотую медаль летних Паралимпийских игр в Токио.

В финальном забеге на дистанции 1500 м в классе T12 россиянин показал время 3:54,04.

Серебряную медаль завоевал Руай Жебабли из Туниса с результатом 3:54,55.

Бронза — у австралийца Джарида Клиффорда (3:54,69).

Россиянин Александр Костин расположился на четвёртом месте (3:55,57). Его соотечественник Егор Шаров стал пятым (3:56,36).

Таким образом, Кулятин принёс сборной России 20-ю золотую медаль Паралимпийских игр в Токио.

На данный момент российская сборная расположилась на третьем месте медального зачёта с 20 золотыми, 11 серебряными и 33 бронзовыми медалями.

Ранее сообщалось, что россиянка Юлия Шишова завоевала бронзовую медаль на Паралимпийских играх в Токио в плавании.