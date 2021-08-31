СМИ: МЮ приобрёл Роналду для того, чтобы он не перешёл в «Манчестер Сити»

«Манчестер Юнайтед» решил приобрести португальского нападающего Криштиану Роналду для того, чтобы португалец не перешёл в «Манчестер Сити».

Об этом сообщает Manchester Evening News. По информации источника, узнав о контактах Роналду с «Манчестер Сити», руководство «Юнайтед» решило включиться в борьбу за футболиста и перехватить его. Изначально манкунианцы не планировали подписывать Криштиану, но затем посчитали, что переход Роналду в «Сити» будет не только прямым усилением конкурента, но и серьёзным репутационным ударом по «МЮ». Отмечается, что Роналду, узнав об интересе «МЮ», оборвал все контакты с представителями «Манчестер Сити».

Криштиану уже выступал за «Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год. Впоследствии 36-летний португалец также выступал за «Реал» и «Ювентус».

Ранее Руни заявил, что Роналду окажет огромное влияние на МЮ в этом сезоне.