СМИ: МЮ приобрёл Роналду для того, чтобы он не перешёл в «Манчестер Сити»

Короткая ссылка
«Манчестер Юнайтед» решил приобрести португальского нападающего Криштиану Роналду для того, чтобы португалец не перешёл в «Манчестер Сити».

Об этом сообщает Manchester Evening News. По информации источника, узнав о контактах Роналду с «Манчестер Сити», руководство «Юнайтед» решило включиться в борьбу за футболиста и перехватить его. Изначально манкунианцы не планировали подписывать Криштиану, но затем посчитали, что переход Роналду в «Сити» будет не только прямым усилением конкурента, но и серьёзным репутационным ударом по «МЮ». Отмечается, что Роналду, узнав об интересе «МЮ», оборвал все контакты с представителями «Манчестер Сити».

Криштиану уже выступал за «Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год. Впоследствии 36-летний португалец также выступал за «Реал» и «Ювентус».

Ранее Руни заявил, что Роналду окажет огромное влияние на МЮ в этом сезоне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить