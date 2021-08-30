Руни: Роналду окажет огромное влияние на МЮ в этом сезоне

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Бывший футболист английского «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни отреагировал на возвращение нападающего Криштиану Роналду в стан «красных дьяволов».
Руни: Роналду окажет огромное влияние на МЮ в этом сезоне
  • Reuters

«Роналду всё ещё хочет быть лучшим. Я уверен, что он окажет огромное влияние на команду в этом сезоне. Уле-Гуннар Сульшер понимает, что ему уже пора выигрывать большие титулы с игроками, которые были куплены при нём. Клубу нужны титулы, чтобы сделать следующий шаг в развитии», — цитирует Руни Metro.

Он также добавил, что «Манчестер Юнайтед» не допустил бы перехода Роналду в «Манчестер Сити».

27 августа стало известно о возвращении Роналду из «Ювентуса» в МЮ. Он выступал за команду «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год.

Ранее сообщалось, что Роналду успешно прошёл медобследование в «Манчестер Юнайтед».

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