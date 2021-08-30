Организаторы Гран-при в Бельгии пообещали подумать над возмещением ущерба болельщикам

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Организаторы Гран-при в Бельгии выразили свои сожаления по поводу того, что этап Гран-при «Формулы-1» был прерван из-за погодных условий.

«Мы хотим выразить своё разочарование результатом Гран-при. Для нашей команды это завершение годичной работы, в ходе которой мы преодолели все препятствия. К сожалению, погода — это то, что вы не можете контролировать. Я всегда говорила, что здоровье зрителей имеет первостепенное значение. А также здоровье пилотов. В ближайшие дни я обсужу с руководством «Формулы-1», как мы можем компенсировать ущерб зрителям после этой форс-мажорной ситуации», — цитирует слова одного из организаторов Dhnet.be

Гонка Гран-при Бельгии была завершена после трёх кругов. В связи с сильным дождём дирекция гонки приняла решение не возобновлять этап. Победителем Гран-при был признан Red Bull Макс Ферстаппен, вторым — Джордж Расселл из Williams, третьим — Льюис Хэмилтон из Mercedes.

Ранее в FIA заявили, что перенести Гран-при Бельгии по «Формуле-1» не представлялось возможным.

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