В FIA утверждают, что перенести Гран-при Бельгии по «Формуле-1» не представлялось возможным

Гоночный директор «Формулы-1» Майкл Маси заявил, что организаторы, несмотря на непогоду, не имели возможности отложить гонку Гран-при Бельгии на следующий день.

«Нет возможности отложить гонку до завтра. Очевидно, что с точки зрения FIA и «Формулы-1» безопасность — это самое главное по отношению к гонщикам, командам и зрителям. Мы использовали все возможности в рамках регламента и международного спортивного кодекса, чтобы получить шанс провести эту гонку. Существует очень много разных причин… Список составил бы много страниц, он затрагивает организаторов и всех нас. Просто нет возможности отложить гонку до следующего дня», — цитирует слова Маси Crash.

Также гоночный директор объяснил, почему в 18:17 по местному времени рестарт гонки с пит-лейна позади сейфти-кара всё-таки произошёл.

«Надо было посмотреть, каковы условия. Мы постоянно были на связи с нашим официальным поставщиком погоды, нам необходимо было за десять минут всех предупредить, и был такой подход: «Давайте посмотрим, получится ли нам найти окно». Ряд команд сказали то же самое: они видели погодное окно», — добавил Маси.

Из-за сильного дождя гонка продлилась всего три круга, всё это время болиды ехали за машиной безопасности. Несмотря на это, гонка была признана состоявшейся, а победителем стал Макс Ферстаппен из Red Bull.

Ранее в «Формуле-1» заявили, что не будут возвращать деньги болельщикам за Гран-при Бельгии.