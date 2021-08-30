В «Формуле-1» заявили, что не будут возвращать деньги болельщикам за Гран-при Бельгии

Исполнительный директор «Формулы-1» Стефано Доменикали высказался о призывах вернуть деньги болельщикам, посетившим гонку Гран-при Бельгии.

«Я не поддерживаю это. К сожалению, гонки не было. Ты можешь заплатить за билет и затем получить такое. Вне всяких сомнений организаторы вместе с нами постараются проявить максимальное внимание по отношению к болельщикам. Моё послание к зрителям простое: к сожалению, мы не можем контролировать время. Будь то два круга или ноль кругов, однако деньги на организацию были потрачены. Гоночная дирекция сделала максимум, чтобы провести гонку. Надо учитывать безопасность каждого, она очень важна. Я первый, кто расстроен, поскольку люблю гонки, но бывают условия, когда ты не можешь что-либо сделать», — цитирует слова Доменикали RaceFans.

Из-за сильного дождя гонка продлилась всего три круга, всё это время болиды ехали за машиной безопасности. Несмотря на это, гонка была признана состоявшейся, а победителем стал Макс Ферстаппен из Red Bull.

Ранее Хэмилтон критически высказался о формальном проведении гонки «Формулы-1» в Бельгии.