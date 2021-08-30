Хэмилтон критически высказался о формальном проведении гонки «Формулы-1» в Бельгии

Короткая ссылка
Семикратный чемпион мира, пилот Mercedes Льюис Хэмилтон раскритиковал решение формально провести гонку Гран-при «Формулы-1» в Бельгии, в которой пилоты проехали три круга позади машины безопасности.

«Сегодня был фарс, и проиграли только лишь болельщики, которые заплатили хорошие деньги за то, чтобы посмотреть, как мы гоняемся. Да, с погодой ничего нельзя сделать, но у нас есть современное оборудование, с которым было понятно, что погода не позволит провести гонку. Нас отправили на трассу только ради одной цели. Два круга за сейфти-каром, когда нет шанса отыграть место или же потерять его и подарить развлечение болельщикам, — это не гонки», — написал Хэмилтон в своём Instagram.

Результаты гонки были подведены по итогам одного круга. Победу одержал Макс Ферстаппен из Red Bull.

Ранее сообщалось, что Мазепин впервые в карьере стал автором лучшего круга по итогам Гран-при «Формулы-1».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить