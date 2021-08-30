Хэмилтон критически высказался о формальном проведении гонки «Формулы-1» в Бельгии

Семикратный чемпион мира, пилот Mercedes Льюис Хэмилтон раскритиковал решение формально провести гонку Гран-при «Формулы-1» в Бельгии, в которой пилоты проехали три круга позади машины безопасности.

«Сегодня был фарс, и проиграли только лишь болельщики, которые заплатили хорошие деньги за то, чтобы посмотреть, как мы гоняемся. Да, с погодой ничего нельзя сделать, но у нас есть современное оборудование, с которым было понятно, что погода не позволит провести гонку. Нас отправили на трассу только ради одной цели. Два круга за сейфти-каром, когда нет шанса отыграть место или же потерять его и подарить развлечение болельщикам, — это не гонки», — написал Хэмилтон в своём Instagram.

Результаты гонки были подведены по итогам одного круга. Победу одержал Макс Ферстаппен из Red Bull.

Ранее сообщалось, что Мазепин впервые в карьере стал автором лучшего круга по итогам Гран-при «Формулы-1».