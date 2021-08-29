Мазепин впервые в карьере стал автором лучшего круга по итогам Гран-при «Формулы-1»

Короткая ссылка
Российский пилот «Формулы-1» Никита Мазепин, выступающий за Haas, показал лучший круг по итогам Гран-при Бельгии.
Мазепин впервые в карьере стал автором лучшего круга по итогам Гран-при «Формулы-1»
  • Reuters

Россиянин преодолел круг за 3:18,016 секунды. Он впервые в карьере стал автором лучшего круга в «Формуле-1».

Россиянин не получил дополнительный балл за быстрейший круг, поскольку финишировал вне пределов топ-10. Мазепин занял 17-е место.

На Гран-при Бельгии гонщики проехали всего три круга за машиной безопасности из-за тяжёлых погодных условий, после чего гонка была прекращена.

Ранее сообщалось, что гонка Гран-при Бельгии стала самой короткой в истории «Формулы-1».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить