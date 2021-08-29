Мазепин впервые в карьере стал автором лучшего круга по итогам Гран-при «Формулы-1»
- Reuters
Россиянин преодолел круг за 3:18,016 секунды. Он впервые в карьере стал автором лучшего круга в «Формуле-1».
Россиянин не получил дополнительный балл за быстрейший круг, поскольку финишировал вне пределов топ-10. Мазепин занял 17-е место.
На Гран-при Бельгии гонщики проехали всего три круга за машиной безопасности из-за тяжёлых погодных условий, после чего гонка была прекращена.
Ранее сообщалось, что гонка Гран-при Бельгии стала самой короткой в истории «Формулы-1».