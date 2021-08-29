Гонка Гран-при Бельгии стала самой короткой в истории «Формулы-1»
- Reuters
Из-за сильного дождя гонка продлилась всего три круга, а результаты этапа были зафиксированы по итогам первого круга. Победителем был объявлен пилот Red Bull Макс Ферстаппен.
Ранее самой короткой гонкой в истории «Формулы-1» был этап Гран-при Австралии сезона-1991, который проходил на городской трассе в Аделаиде. Тогда гонку, проходившую под ливнем, пришлось остановить после 16 кругов, а её результаты были зафиксированы по итогам 14 кругов.
Ранее сообщалось, что Ферстаппен выиграл Гран-при Бельгии, гонка длилась три круга.