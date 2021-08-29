Ферстаппен выиграл Гран-при Бельгии, гонка длилась три круга

Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен одержал победу на 12-м этапе «Формулы-1» Гран-при Бельгии.

Второе место занял британец Джордж Расселл из Williams, а тройку лучших замкнул его соотечественник Льюис Хэмилтон из Mercedes.

Российский гонщик Haas Никита Мазепин стал 17-м.

Сама гонка длилась всего три круга, так как в связи с сильным ливнем и отсутствием видимости её были вынуждены прервать. Организаторы приняли решение не возобновлять заезд в очередной раз.

Ранее сообщалось, что гран-при Бельгии возобновили спустя три часа после приостановки.