Глава Hypercube: реформы должны помочь российскому футболу подняться с колен

Глава компании Hypercube Питер Нювенхюйс высказался на тему реформ Российской премьер-лиги (РПЛ), которые предлагает его организация.

«Прежде всего клубам необходимо понять: если отложить то, что они делали в последние годы, то они получат то, что они получают сейчас. Я не хотел бы принимать решения, не поговорив с большим количеством россиян. Мы проводили опросы, и я считаю, что реформы должны сработать, помочь подняться российскому футболу с колен. Это уникальная возможность, так звёзды сошлись, у них будет больше денег и больше матчей, всё это поможет развитию российского футбола», — цитирует слова Нювенхюйса «Матч ТВ».

Нидерландская компания Hypercube предложила перейти на швейцарскую систему проведения чемпионата РПЛ с разделением команд на две группы после первого этапа.

Ранее Барбоза отреагировал на слухи о возможном увольнении Витории из «Спартака».