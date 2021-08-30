Барбоза отреагировал на слухи о возможном увольнении Витории из «Спартака»

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Футбольный агент Пауло Барбоза прокомментировал слухи о возможной отставке главного тренера московского «Спартака» Руя Витории.
Барбоза отреагировал на слухи о возможном увольнении Витории из «Спартака»
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«Результат не всегда появляется сразу, нужно принимать решение не только исходя из результатов, но и исходя из стратегии, которая была принята в клубе. Если любой клуб принимает решение от результата — он обречён на постоянную смену тренеров», — цитирует Барбозу «Чемпионат».

Он также отметил, что в «Спартаке» были хорошие тренеры, но даже им было сложно работать в московском клубе.

«Витория позорит португальскую школу тренеров? Мы тогда должны говорить, что и другие тренеры «Спартака» позорили свою школу. Такие были, к сожалению, которым не давали время, чтобы проявить себя. Любой тренер компетентный, но обстоятельства в клубе не всегда позволяют спокойно работать», — заключил Барбоза.

По итогам шести туров Российской премьер-лиги «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице, набрав семь очков. Московский клуб вылетел с отборочного турнира Лиги чемпионов, проиграв «Бенфике» в двух матчах с общим счётом 0:4.

Ранее сообщалось, что Виторию могут уволить из «Спартака» во время паузы на матчи сборных.

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