«РБ Спорт»: Виторию могут уволить из «Спартака» во время паузы на матчи сборной

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Руководство московского «Спартака» может уволить Руя Виторию с поста главного тренера столичной команды во время паузы на игры сборной России по футболу.
«РБ Спорт»: Виторию могут уволить из «Спартака» во время паузы на матчи сборной
  • © spartak.com

«В «Спартаке» решают вопрос о смене главного тренера. Витория будет отправлен в отставку, если клуб оперативно решит вопрос с новым тренером команды», — сообщает «РБ Спорт».

Более того, источник утверждает, что «Спартак» может уволить португальского специалиста без компенсации.

«Спартак» после шести туров чемпионата России с семью очками занимает десятое место в турнирной таблице. Лидирует в РПЛ «Зенит», на счету которого 14 очков.

Ранее бывший вратарь «Спартака» Войцех Ковалевски высказался о проблемах красно-белых в нынешнем сезоне.

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