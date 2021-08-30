В «Спартаке» остались недовольны решением УЕФА перенести домашние матчи клуба на групповом этапе ЛЕ на среду

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В московском «Спартаке» прокомментировали решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сдвинуть домашние матчи красно-белых в Лиге Европы на среду, чтобы в Москве в один день не проводились два поединка турнира.
В «Спартаке» остались недовольны решением УЕФА перенести домашние матчи клуба на групповом этапе ЛЕ на среду
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«УЕФА, к сожалению, принял решение развести «Спартак» и «Локомотив» по дням, отдав предпочтение другому клубу из-за более высокого клубного рейтинга. Мы не согласны, что проводить два матча в один день в одном городе небезопасно. Но таково решение, которое «Спартак» должен исполнять. Конечно же, раннее начало матчей неудобно для клуба и для болельщиков. Увы, но тайминг УЕФА окончательный. В ближайшее время «Спартак» опубликует билетную программу на Лигу Европы», — заявил РИА Новости глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

Домашние матчи «Спартака» были перенесены на среду, при том что изначально их планировали проводить по четвергам. Кроме того, игры с польской «Легией» и английским «Лестером» начнутся в 17:30 мск, а с итальянским «Наполи» — в 18:30 мск.

Ранее в «Спартаке» сообщили о недовольстве болельщиков переносом домашних матчей ЛЕ.

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