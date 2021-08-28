В «Спартаке» сообщили о недовольстве болельщиков переносом домашних матчей ЛЕ

Глава пресс-службы московского футбольного клуба «Спартак» Дмитрий Зеленов рассказал о недовольстве болельщиков красно-белых переносом домашних матчей команды в Лиге Европы.

«Решение, очевидно, связано с тем, чтобы развести по дням «Спартак» и «Локомотив». Но, разумеется, наших болельщиков не устраивает столь раннее начало матчей. Клуб запросил у УЕФА всю необходимую информацию и довёл свою позицию. Ждём ответа от коллег», — цитирует Зеленова ТАСС.

Домашние матчи «Спартака» были перенесены на среду, при том что изначально их планировали проводить по четвергам. Кроме того, игры с польской «Легией» и английским «Лестером» начнутся в 17:30 мск, а с итальянским «Наполи» — 18:30 мск.

Ранее стало известно расписание матчей «Спартака» и «Локомотива» в Лиге Европы.