Стало известно расписание матчей «Спартака» и «Локомотива» в Лиге Европы
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Полное расписание группового этапа выложено на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Расписание матчей «Спартака» в группе C:
«Спартак» — «Легия». 15 сентября, 17:30 мск;
«Наполи» — «Спартак». 30 сентября, 19:45;
«Спартак» — «Лестер». 20 октября, 17:30;
«Лестер» — «Спартак». 4 ноября, 22:00;
«Спартак» — «Наполи». 24 ноября, 17:30;
«Легия» — «Спартак». 9 декабря, 19:45.
Расписание матчей «Локомотива» в группе E:
«Локомотив» — «Марсель». 16 сентября, 19:45 мск;
«Лацио» — «Локомотив». 30 сентября, 22:00;
«Локомотив» — «Галатасарай». 21 октября, 22:00;
«Галатасарай» — «Локомотив». 4 ноября, 19:45;
«Локомотив» — «Лацио». 25 ноября, 19:45;
«Марсель» — «Локомотив». 9 декабря, 22:00.
Напомним, что «Спартак» вылетел из Лиги чемпионов на стадии квалификации, потерпев поражение от лиссабонской «Бенфики», после чего напрямую попал в Лигу Европы. «Локомотив» же оказался в групповом этапе ЛЕ благодаря победе в Кубке России в прошлом сезоне.
Ранее форвард железнодорожников Фёдор Смолов назвал проходимой группу «Локомотива» в Лиге Европы.