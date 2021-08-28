Стало известно расписание матчей «Спартака» и «Локомотива» в Лиге Европы

Опубликовано расписание матчей московских «Спартака» и «Локомотива» на групповом этапе футбольной Лиги Европы.

Полное расписание группового этапа выложено на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Расписание матчей «Спартака» в группе C:

«Спартак» — «Легия». 15 сентября, 17:30 мск;

«Наполи» — «Спартак». 30 сентября, 19:45;

«Спартак» — «Лестер». 20 октября, 17:30;

«Лестер» — «Спартак». 4 ноября, 22:00;

«Спартак» — «Наполи». 24 ноября, 17:30;

«Легия» — «Спартак». 9 декабря, 19:45.

Расписание матчей «Локомотива» в группе E:

«Локомотив» — «Марсель». 16 сентября, 19:45 мск;

«Лацио» — «Локомотив». 30 сентября, 22:00;

«Локомотив» — «Галатасарай». 21 октября, 22:00;

«Галатасарай» — «Локомотив». 4 ноября, 19:45;

«Локомотив» — «Лацио». 25 ноября, 19:45;

«Марсель» — «Локомотив». 9 декабря, 22:00.

Напомним, что «Спартак» вылетел из Лиги чемпионов на стадии квалификации, потерпев поражение от лиссабонской «Бенфики», после чего напрямую попал в Лигу Европы. «Локомотив» же оказался в групповом этапе ЛЕ благодаря победе в Кубке России в прошлом сезоне.

Ранее форвард железнодорожников Фёдор Смолов назвал проходимой группу «Локомотива» в Лиге Европы.