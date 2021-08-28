Смолов считает проходимой группу «Локомотива» в Лиге Европы

Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов поделился мнением об итогах жеребьёвки футбольной Лиги Европы для своей команды.

«Группа классная. Мне кажется, что она проходимая. Интересно сыграть с командами, с которыми мы попали в группу», — цитирует Смолова ТАСС.

«Локомотив» на групповом этапе Лиги Европы сыграет в квартете E с французским «Марселем», турецким «Галатасараем» и итальянским «Лацио».

В минувшем сезоне железнодорожники заняли третье место в Российской премьер-лиге и выиграли Кубок России.

Ранее французский хавбек Алексис Бека-Бека оценил свой дебютный матч за «Локомотив».