Смолов считает проходимой группу «Локомотива» в Лиге Европы
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«Группа классная. Мне кажется, что она проходимая. Интересно сыграть с командами, с которыми мы попали в группу», — цитирует Смолова ТАСС.
«Локомотив» на групповом этапе Лиги Европы сыграет в квартете E с французским «Марселем», турецким «Галатасараем» и итальянским «Лацио».
В минувшем сезоне железнодорожники заняли третье место в Российской премьер-лиге и выиграли Кубок России.
Ранее французский хавбек Алексис Бека-Бека оценил свой дебютный матч за «Локомотив».