Мостовой признался, что не относится серьёзно к пляжному футболу

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Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России прокомментировал успех россиян на домашнем чемпионате мира по пляжному футболу.
Мостовой признался, что не относится серьёзно к пляжному футболу
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«Для меня пляжный футбол — это не футбол. Я так говорю, поскольку и сам играл в него. Это сейчас к нему отношение серьёзнее, но когда в финале играют Россия и Япония, называть это футболом… Это как баскетбол 3×3 или пляжный волейбол на Олимпиаде. Давайте вообще уберём настоящий баскетбол и волейбол. Думаю, что в какой-то момент и пляжный футбол будет в программе Олимпийских игр. Мне задают вопрос, почему в пляжном футболе наши выигрывают, а в большом — нет. Так в пляжный играют от силы десять стран. В настоящий футбол в сто раз труднее играть, поэтому им занимаются миллионы, а пробиваются единицы. В странах, где много пляжей, нет такого ажиотажа вокруг пляжного футбола», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».

Сборная России стала чемпионом мира по пляжному футболу, победив команду Японии в финале турнира, проходившего в Москве.

Ранее Путин высоко оценил подготовку к ЧМ по пляжному футболу в России.

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