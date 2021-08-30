Федун отреагировал на информацию о возможной отставке Витории

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун отреагировал на слухи о возможной отставке главного тренера столичной команды Руя Витории.

«Это всё домыслы, которые я не комментирую», — цитирует Федуна РБК.

По итогам шести туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает десятое место, набрав семь очков. Также московская команда вылетела из Лиги чемпионов, уступив «Бенфике» по сумме двух матчей с общим счётом 0:4.

Ранее сообщалось, что руководство «Спартака» может уволить Руя Виторию с поста главного тренера столичной команды во время паузы на игры сборной России по футболу.