Федун отреагировал на информацию о возможной отставке Витории
- РИА Новости
«Это всё домыслы, которые я не комментирую», — цитирует Федуна РБК.
По итогам шести туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает десятое место, набрав семь очков. Также московская команда вылетела из Лиги чемпионов, уступив «Бенфике» по сумме двух матчей с общим счётом 0:4.
Ранее сообщалось, что руководство «Спартака» может уволить Руя Виторию с поста главного тренера столичной команды во время паузы на игры сборной России по футболу.